Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de 1400'den fazla apartmanın ısıtmasız kaldığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son dönemde Rusya'nın ülkesine düzenlediği saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 1400'ün üzerinde yüksek katlı binanın ısınmadan yoksun olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son zamanlarda gerçekleştirdiği hava saldırıları sebebiyle enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bakanlar ve bölge temsilcilerinden bilgi aldığını belirtti.

Çevrim içi toplantıda Ukrayna'daki enerji sorunu ve giderilmesi yönünde devam eden çalışmaları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "En ağır koşullar hala başkentte. Kiev'de 1400'den fazla yüksek katlı bina ısıtmasız durumda ve bu binaların her birindeki insanların gerekli tüm desteği alması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkenin birçok bölgesinde enerji sorunları olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna'ya olası elektrik ithalatını artırmak amacıyla Romanya ile sınır ötesi işbirliğini genişletmeye çalışanlara teşekkür etti.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal'den Ukrayna'daki nükleer enerji santrallerinin son durumu hakkında bilgi aldığını belirten Zelenskiy, "Rus ordusuna, nükleer santrallerle ilgili altyapı ve ağlar da dahil nükleer enerji üretim tesislerimiz neredeyse sürekli hedef olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, müttefik ülkelerden, hava savunma füzelerinin Ukrayna'ya tedarik sürecini hızlandırmalarını istedi.