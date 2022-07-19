Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel