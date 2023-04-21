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Yurt dışındaki seçmenin profili değişti mi; sonuca etkisi ne olur?

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Yurt dışında sandıkların açılmasına bir hafta varPartilerin yurt dışı propaganda performansı nasıl?Yurt dışındaki seçmenin profili değişti mi; sonuca etkisi ne olur?

Yurt dışında sandıkların açılmasına bir hafta var

Partilerin yurt dışı propaganda performansı nasıl?

Yurt dışındaki seçmenin profili değişti mi; sonuca etkisi ne olur?

? İyi Parti milletvekili adayı Aydın Enes Seydanlıoğlu, T24'te yorumladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Milletvekili İYİ Parti Aydın Güncel Haberler

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