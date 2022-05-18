Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi, yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri S.Ş., B.Ş. ve R.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.