Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi, yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi, yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri S.Ş., B.Ş. ve R.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title