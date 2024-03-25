Yunanistan'ın milli günü Ankara'da kutlandı

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in ev sahipliğinde iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyona Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.

Tuzcu, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dayanışması için Yunanistan'a teşekkür etti ve geçen yıl Yunanistan'da meydana gelen sel felaketi için başsağlığı diledi.

Büyükelçi Bizakis'e konukseverliği için teşekkürlerini sunan Tuzcu, iki ülke arasındaki ilişkiyi olumlu yönde geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Tuzcu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini hatırlatarak söz konusu ziyaretin önemine işaret etti.

Türkiye ile Yunanistan'ın komşu iki NATO üyesi olduğunu hatırlatan Tuzcu, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğinin devam etmesine de büyük önem atfediyoruz." dedi.

Doğal afetlerdeki dayanışmaya dikkati çekti

Büyükelçi Bizakis de Türkiye ile ülkesinin pek çok ortak noktası olduğuna işaret etti.

Türkiye-Yunanistan ilişkisinde iki ülke liderlerinin gerginliklerden uzak, barışçıl bir şekilde komşu olarak yaşamanın yollarını keşfetmeye karar verdiklerini söyleyen Bizakis, bu durumun önemli olduğunu vurguladı.

Bizakis, 6 Şubat depremleri sırasında Türkiye ve Yunanistan halkının samimi dayanışma duygularını ortaya koyduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliği alanlarına da değinen Bizakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini desteklediğini sözlerine ekledi.

Resepsiyon yemek ikramıyla sona erdi.