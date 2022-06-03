Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sırbistan'da resmi temaslarda bulundu - Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamada, Vucic'in, ülkesi ile Yunanistan arasındaki güçlü dostluk, tarihi yakınlık ve iki ülke halkı arasındaki dayanışmaya dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin bölgesel iş birliği üzerine konuştuğu ve Vucic'in bölgedeki tüm ülkelerin istikrarı için yoğun iş birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdiği kaydedildi.

"Sırbistan ve Yunanistan tarih, dostluk ve ittifak bağları olan kardeş ülkelerdir"

Sırp Bakan Selakovic ve Yunan mevkidaşı Dendias görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkesi ile Yunanistan'ın tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğine dikkati çeken Selakovic "Sırbistan ve Yunanistan tarih, dostluk ve ittifak bağları olan kardeş ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Selakovic, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek veren Yunanistan'a teşekkür ederken, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Avrupa Birliği ülkelerinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sırbistan'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunan Bakan Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna dikkati çekti.