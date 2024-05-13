Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na "Makedonya" tepkisi Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreninde "Kuzey Makedonya" yerine sadece "Makedonya" ifadesini kullanmasını "hukuk dışına çıkma inisiyatifi" olarak nitelendirdi ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Miçotakis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın, resmi yemin metnine müdahalede bulunma yönündeki provokatif seçimi ve ülkesini başka bir isimle anması hukuk dışına çıkma inisiyatifidir ve buna izin verilemez." ifadesini kullandı.

Bu eylemin hem Prespa Anlaşması'nın hem de Kuzey Makedonya anayasasının ihlali anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, aynı zamanda Kuzey Makedonya'nın Avrupa geleceğini de tehdit ettiğini belirtti.

Miçotakis, partisi Yeni Demokrasinin 2019'da muhalefetteyken mecliste Prespa Anlaşması'na karşı oy kullandığını hatırlatarak, "Ancak hükümet olarak Yunanistan'ın uluslararası bir anlaşmaya attığı imzaya saygı duyduk. Maalesef bu son gelişme, bizim ihtiyatlı tavrımızı haklı çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer bir durumu Yunanistan'ın kabul etmeyeceğini vurgulayan Miçotakis, "İkili ilişkilerdeki her tür ilerleme ve Üsküp'ün Avrupa'ya yönelik her adımı, anlaşmalara samimi şekilde uyulmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

8 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Siljanovska Davkova, Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen yemin töreninde dün yaptığı konuşmada, görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım." demişti.

Davkova'nın konuşmasında, ülkenin anayasal ismi "Kuzey Makedonya"yı kullanmaması dikkati çekerken, Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou, konuşma devam ederken Genel Kurul Salonu'nu terk etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'ya tepki göstermişti.