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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki)...

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"

Kaynak: AA / Güncel

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