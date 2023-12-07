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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki)...

7 Aralık 2023 14:57 Son Güncelleme: 14:58 Abone Ol

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"