Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki)...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"