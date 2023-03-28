Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum

EDİRNE'de, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi istenen Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) tutuksuz yargılandıkları davada, Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri geldi.

EDİRNE'de, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi istenen Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) tutuksuz yargılandıkları davada, Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri geldi. Türkiye'de verdiği ifadeyi tekrarlayan Manolis, "Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum" dedi. Aheni Aohna da "Biz askeri yasak bölgeye girdiğimizin farkında değildik. Bilerek girmedik, bizi navigasyon o yola yönlendirdi" diye konuştu.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Yunan sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke de müvekkillerinin askeri yasak bölgeye bilerek, isteyerek girmediklerini ve suçsuz olduklarını belirten yazılı savunmasını mahkemeye sunup, beraatlerini talep etti. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.