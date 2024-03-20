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Yüksekova'da evi sular altında kalan 5 nüfuslu aile, akrabalarına sığındı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 nüfuslu Metin ailesinin evi yağışlardan dolayı sular altında kalırken, aile akrabalarına yerleşti. Yoğun yağışlar sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, aile mağduriyet yaşadı.

Yüksekova'da evi sular altında kalan 5 nüfuslu aile, akrabalarına sığındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 nüfuslu Metin ailesinin evi yağışlardan dolayı sular altında kalırken, aile akrabalarına yerleşti.

Dün geceden beri başlayan yoğun yağışlar Hakkari ve ilçelerini sular altında bırakırken, hayatı durma noktasına getirdi. Bununla beraber ilçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Sabri Metin'nin evi yağışlardan dolayı sular altında kaldı, aile mağduriyet yaşadı. Ailenin durumunu gören komşuları çağırdıkları vidanjörle suları tahliye etmeye çalıştı. Evi kullanılmaz hale gelen aile akrabalarına yerleşti. Komşuları ise ailenin eşyalarını sırtlarına alarak dışarıya çıkarttılar.

"Kuvvetli yağış olduğunda evimi su basıyor"

Şiddetli yağış olduğunda evlerinin zarar gördüğünü belirten Sabri Metin, "Dün gece başlayan yoğun yağışlardan dolayı evimiz sular altında kalarak kullanmaz hale geldi. Evin içindeki bütün malzeme zarar gördü. Çocuklarımı akrabalarıma bıraktım. Mağdurum. Yetkililerden yardım talep ediyorum" dedi.

"Komşumuz mağdur olmuş durumda"

Komşunun evinin tahrip olduğunu belirten Nejdet Uca, "Malum dünden beri yoğun bir yağış var ve bu yağışla ilçe su altında kaldı. Bugün konuşumuz Sabri Metin'in evini su bastı. İnşallah kısa sürede konuşumuzun evi eski haline gelir. Umarım yetkililer destekte bulunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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