YTB'nin "Yeni Yüzler Yeni Sözler" programının açılışı yapıldı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yurt dışında yaşayan ailelere dair sorunlara çözüm önerilerinin sunulduğu "Yeni Yüzler Yeni Sözler" programının açılışı yapıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, YTB Başkanı Abdullah Eren ve birçok davetli katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'daki 60 yıllık millet varlığının bugüne kadar başarılı bir şekilde gelmesinde en önemli unsurun aile kavramı olduğuna dikkati çekerek "Birçoğu belki de bulunduğu şehrin merkezini görmeyip Avrupa'ya giden ve başarılı olup Avrupa'da Türk varlığını meydana getiren insanımızın en önemli toplumsal mukavemet araçlarından biri, şüphesiz aile bütünlüğüdür." dedi.

YTB olarak aile ve sosyal hizmetler alanına ayrı bir başlık açtıklarını kaydeden Eren, "Aile ve sosyal hizmetler burslarımız var. Avrupa'da pedagoji, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, aile hukuku ve benzeri alanlarda gençleri yetiştirmek için bu bursları veriyoruz. Proje destekleri veriyoruz. Sadece 2011'den 2020'ye kadar çok sayıda projeye destek verdik. İstişare toplantılarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, yurt dışındaki millet varlığının gelecek dönemde Avrupa'da tutunmasının devam etmesini sağlayacak en önemli unsurun da yine aile birliği ve bütünlüğü olduğunu vurguladı.

"Yeni Yüzler Yeni Sözler" programının ilki "gençlik" alanında gerçekleştirilirken ikincisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Aile" konusunda Ankara'da düzenliyor.

10 ülkeden 28 katılımcı ile yurt dışında yaşayan ailelere dair sorunların gündeme getirildiği toplantıda çözüm önerileri masaya yatırılıyor.

Toplantıya yurt dışında yaşayan Türk ailelerle doğrudan temas halinde bulunan pedagoji, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, aile hukuku ve benzeri alanlarda uzman isimler katılıyor.

Program, 22 Mart'a kadar devam edecek.