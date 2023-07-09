Yozgat'ta kayısı yüklü tır devrildi, şoför yaralandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayısı yüklü bir tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kazada tırdaki kayısılar etrafa saçıldı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta kayısı yüklü tırın devrilmesi soncu şoförü yaralandı.
S.K. (27) yönetimindeki 34 FK 8992 plakalı tır, Sivas- Yozgat kara yolu Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, şoför yaralanırken, tırdaki kayısılar etrafa saçıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel