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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 6 hükümlü yakalandı

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Yozgat'ta yapılan operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hapis cezası ve arama kararı bulunan kişileri yakalamak için çalışma yaptı. Operasyonda dolandırıcılık, sahtecilik ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından aranan hükümlüler yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-12 Mayıs'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.T, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.S, askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.E. ile haklarında 3 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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