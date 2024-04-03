Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi.

Ak Parti temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 516 seçmenin kayıtlı olduğu 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1330 oy aldı, AK Parti adayı Şabettin Aksoy'un oyu ise 1319'a düştü.

Kadışehri Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1333 oy alarak kazanmıştı. AK Parti adayı Şabettin Aksoy ise 1326 oy almıştı.

Öte yandan, AK Parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.