Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
 - Güncelleme:

Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendiBİNGÖL Bingöl'de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

BİNGÖL Bingöl'de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Güveçli köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde iki yılanı fark etti. Yılanların birbirine sarılı bir şekilde dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title