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Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında Buluştu

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında Buluştu

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BANGKOK, 9 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından yoga tutkunları geçtiğimiz günlerde Bangkok'un zirve noktasında egzersiz yapmak için bir araya geldi.

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 9 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından yoga tutkunları geçtiğimiz günlerde Bangkok'un zirve noktasında egzersiz yapmak için bir araya geldi. Yoga severler King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında çeşitli yoga hareketleri çalıştı.

Tayland'ın en yüksek binalarından biri olan King Power Mahanakhon binası, yaklaşık 314 metre yüksekliğinde.

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında BuluştuTayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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