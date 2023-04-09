Yoga Severler Bangkok'un Zirve Noktasında Buluştu

BANGKOK, 9 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından yoga tutkunları geçtiğimiz günlerde Bangkok'un zirve noktasında egzersiz yapmak için bir araya geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 9 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından yoga tutkunları geçtiğimiz günlerde Bangkok'un zirve noktasında egzersiz yapmak için bir araya geldi. Yoga severler King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında çeşitli yoga hareketleri çalıştı.

Tayland'ın en yüksek binalarından biri olan King Power Mahanakhon binası, yaklaşık 314 metre yüksekliğinde.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta King Power Mahanakhon binasının çatısındaki gözlem terasında yoga yapan yoga tutkunları, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)