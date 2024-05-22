YKS Adaylarına Sınav Öncesi Tavsiyeler

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, YKS adayı öğrencilere sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Alkayış, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için geri sayımın başladığını belirterek, 8-9 Haziran 2024'te yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ebeveynlerin sınav günü ve sınava yakın günlerde gereğinden fazla adaya ilgi göstermemesi gerektiğini kaydeden Alkayış, bu durumun sınav kaygısı ve stresini artırabileceğini belirtti.

Sınavın ilk dakikalarında kaygı ve stresin yüksek olmasının gayet doğal olduğunu anlatan Alkayış, kaygı ve stresi minimize etmek amacıyla deneme sınavlarında yapıldığı gibi başarılı olunan testten başlamanın stratejik bir yöntem olduğunu söyledi.

Alkayış, şöyle devam etti:

"Geç kalmamak adına sınavdan 1-2 gün önce lütfen öğrenciler sınava girecekleri okulları görmeleri lazım. Çünkü sınav yerinin bilinmemesi sınav kaygısını, stresini daha da artıracaktır. Her yıl sınava yetişemeyen, okulların yerlerini karıştıran adaylarla karşılaşıyoruz. Bu sene de böyle bir durumla karşılaşmamak adına bunu yapmamız gerekiyor."

Öğrencilerin soru çözme alışkanlarının sınavda değiştirmemesi gerektiği aktaran Alkayış, adayın sınava hazırlandığı dönemde hangi stratejiyle deneme sınavlarına girdiyse o stratejileri üniversite sınavında da uygulamasını istedi.

Alkayış, şunları kaydetti:

"Turlama tekniği dediğimiz bir olay vardır, sınav esnasında süreniz yetmediği dilimlerde turlama tekniğini rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve sorularla lütfen inatlaşmayın. Beklentinizin altında bir sınav sonucu ile karşı karşıya geldiğinizde, bu ne hayatın başlangıcı ne de sonudur. Merkezi sınavlara hazırlık döneminde hemen hemen her aday orta ya da yüksek düzeyde olsa kaygı yaşayabilir. İstem dışı yaşanılan bu durum sınavların doğal bir parçasıdır. Orta düzeyde yaşanılan stres beyinde bilgi akışını hızlandırarak bilginin aktif kullanılmasını sağlayabilir. Ancak gereğinden fazla stres ise beyinde kimyasal krizler yaratarak var olan bilginin kullanımına engel olabilir. Bu durumlarda aday, hemen kendine güvenli limanlar yaratmalı."