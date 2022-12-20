YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (9) Güncel Haberler NASA'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDIABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA)'nın canlı yayınından kareler DART uzay aracı'nın Dimorphos asteroidine çarpma anıABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDUIan Kasırgası'nın etkili... Nasa'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDI ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( Nasa )'nın canlı yayınından kareler DART uzay aracı'nın Dimorphos asteroidine çarpma anı ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDU Ian Kasırgası'nın etkili olduğu Fort Myers bölgesinde oluşan hasar (dron) Bölgede meydana gelen tahribat Yıkılan ağaçlar Su altında kalan yollar Yolda yürümeye çalışan vatandaşlar Bölgedeki kurtarma çalışmaları Kasırganın yıkıcı görüntüsü BURKİNA FASO'DA ORDU ÜLKEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTEREREK İKTİDARA EL KOYDU Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar Askeri araçların geçişinden detaylar Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar Fransa Büyükelçiliğinin ateşe verilmesi Güvenlik güçleri ile göstericilerin çatışmasından detaylar Traore'nin destekçilerinin sevinç gösterisi Gösteriler sırasında bazı vatandaşların Rusya bayrağı açması NASA'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDI (27 EYLÜL) ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) canlı yayını DART uzay aracının Dimorphos Asteroidine çarpma anı ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDU (28 EYLÜL) ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili oldu. ABD'nin Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye Ian Kasırgası nedeniyle tahliye emri verilirken, otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. BURKİNA FASO'DA ORDU ÜLKEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTEREREK İKTİDARA EL KOYDU (30 EYLÜL) Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu. Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu. Kaynak: AA / Güncel Florida NASA Güncel Haberler

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