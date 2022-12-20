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YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (9)

Güncel Haberler

NASA'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDIABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA)'nın canlı yayınından kareler DART uzay aracı'nın Dimorphos asteroidine çarpma anıABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDUIan Kasırgası'nın etkili...

Nasa'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( Nasa )'nın canlı yayınından kareler

DART uzay aracı'nın Dimorphos asteroidine çarpma anı

ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDU

Ian Kasırgası'nın etkili olduğu Fort Myers bölgesinde oluşan hasar (dron)

Bölgede meydana gelen tahribat

Yıkılan ağaçlar

Su altında kalan yollar

Yolda yürümeye çalışan vatandaşlar

Bölgedeki kurtarma çalışmaları

Kasırganın yıkıcı görüntüsü

BURKİNA FASO'DA ORDU ÜLKEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTEREREK İKTİDARA EL KOYDU

Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişini bekleyen vatandaşlar

Askeri araçların geçişinden detaylar

Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçişi

Traore'nin geçişi ve halkın destek sloganları atmasından detaylar

Fransa Büyükelçiliğinin ateşe verilmesi

Güvenlik güçleri ile göstericilerin çatışmasından detaylar

Traore'nin destekçilerinin sevinç gösterisi

Gösteriler sırasında bazı vatandaşların Rusya bayrağı açması NASA'NIN DART UZAY ARACI DİMORPHOS ASTEROİDİNE PLANLI ÇARPMAYI BAŞARDI (27 EYLÜL)

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) canlı yayını

DART uzay aracının Dimorphos Asteroidine çarpma anı

ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE IAN KASIRGASI FORT MYERS BÖLGESİNDE ETKİLİ OLDU (28 EYLÜL)

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili oldu. ABD'nin Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye Ian Kasırgası nedeniyle tahliye emri verilirken, otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu.

BURKİNA FASO'DA ORDU ÜLKEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTEREREK İKTİDARA EL KOYDU (30 EYLÜL)

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Florida NASA Güncel Haberler

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