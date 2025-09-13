Yeşilhisar'da Ayçiçeği Hasadı Başladı, Rekolte Düşüşü Yaşanıyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. Üreticilerden Orhan Abbasoğlu (42), " Türkiye'nin yüzde 20'lik çerezlik ay çekirdeği üretimini Yeşilhisar olarak biz sağlamaktayız. Şu an Erciyes'in eteklerinde bulunduğumuz için bizim ürettiğimiz ay çekirdeğinin aroması diğer yerlerden çok çok daha farklı ve lezzetlidir. 9 veya 10 bin ton arasında rekolte beklenmekte. Bu sene çok sıcak ve kurak gittiğinden, bir de mantar hastalığından dolayı yüzde 30 verim kaybımız var" dedi.

Erciyes Dağı eteklerinde Türkiye'nin önemli çerezlik ay çekirdeği üretim merkezlerinden Yeşilhisar ilçesinde hasat başladı. Hasadı yapılan çekirdekler, güneşte kurutulmak üzere boş alanlara serildi. Kuraklığın etkili olduğu kentte, mantar hastalığının da etkisiyle ay çekirdeği rekoltesinde yüzde 30 düşüş yaşandığı belirtildi. İlçede 10 yıldır tarımla uğraşan 4 çocuk babası Orhan Abbasoğlu, " Türkiye'nin yüzde 20'lik çerezlik ay çekirdeği üretimini Yeşilhisar olarak biz sağlamaktayız. Şu an Erciyes'in eteklerinde bulunduğumuz için bizim ürettiğimiz ay çekirdeğinin aroması diğer yerlerden çok çok daha farklı ve lezzetlidir. Kalite olarak şu an hemen hemen Türkiye'nin neredeyse bir numaralı çerezlik ay çekirdeğini üretiyoruz diyebiliriz. Yeşilhisar'da ortalama 30 bin dönüm arasında ekim yapılmakta. 9 veya 10 bin ton arasında rekolte beklenmekte" diye konuştu.

'MEVSİME UYGUN TOHUM EKİLMELİ'

Fiyatlarda artış yaşanacağını aktaran Abbasoğlu, "Bu sene çok sıcak ve kurak gittiğinden, bir de mantar hastalığından dolayı yüzde 30 verim kaybımız var. Onun haricinde fiyatlarda net bir fiyat yok. Ama yüksek oranda artış olacak diye bekliyoruz. Umudumuz o yönde. Verim olarak kaybımız çok yüksek. İnşallah hayırlı bereketli bir sene olur. Çiftçilere mantarla mücadelelerin çok sağlam yapılması gerektiğini, sulamanın çok önemli olduğunu ve ilaçlamanın artık daha çok önemli olduğunu öneriyorum. Mevsimin artık küresel ısınmadan dolayı değiştiği için mevsime uygun tarzda tohum ekmekleri gerektiğini düşünüyorum. Aroma olarak bizim çekirdeğimiz şu an Türkiye'de bir numara diyebilirim. Üreten Türkiye olmak için, güçlü Türkiye olmak için kesinlikle üretmeliyiz. Tek yol üretmek. İnşallah devletimizden de bu yönde çok büyük katkılar bekliyoruz. Zaten elinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar ama biraz daha çiftçinin yanında olurlarsa mutlu oluruz" dedi.

'AROMASININ DEĞİŞİK OLDUĞUNU HERKES SÖYLÜYOR'

Yeşilhisar'da hem çiftçilik hem de ay çekirdeği pazarlaması yapan 3 çocuk babası Harun Çayabatmaz ise "Çerezlik üreticilerimiz buraya gönderiyor. Biz burada elemesini geçiriyoruz. 3 parçaya ayırıyoruz. Ön elemeden geçtikten sonra, elek altı yarı boşlarını ayırdıktan sonra ihracata hazır bir şekilde çekirdeğimizi hazırlıyoruz. Torbamızı ve dikişlerimizi yapıyoruz. Buradan pazarlamaya hazırlıyoruz. Yeşilhisar'ın çekirdeğinin şöyle bir özelliği var; Erciyes'in gece gündüz sıcaklık farkından dolayı gerçekten aromasının değişik olduğunu herkes söylüyor" diye konuştu.