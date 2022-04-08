Yeşilay Edirne Şubesince düzenlenen 'Trakya Proje Öğreniyor' eğitimleri tamamlandı

KIRKLARELİ (AA) - Yeşilay Edirne Şubesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazanan "Trakya Proje Öğreniyor" proje döngüsü eğitimi tamamlandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden 80 kişi katıldı.

Eğitimin sonunda katılım sağlayanlara ölçme ve değerlendirmeler yapıldı, eğitime yüzde 80 devamlılık sağlayan katılımcılara katılım belgesi verildi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, eğitimi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitim projelerine önem verdiklerini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında verilen eğitimler sayesinde şube personeli ve gönüllülerden oluşan katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılması bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız için çok kıymetli. Eğitimler sayesinde yeni ve yaratıcı projeler geliştirecek, projelerimiz için kaynak yaratabilecek ve Trakya'ya katkılarımızı daha da artıracağız."

Yeşilay, eğitim alan 3 şubesi ile bağımlılıklarla mücadelede yeni projeler hayata geçirerek, bağımlılıktan uzak, iyi ve sağlıklı yaşam vizyonunu güçlendirmeyi planlıyor.