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Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Kamp Lideri Yetiştirme Programı Düzenlendi

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Kamp Lideri Yetiştirme Programı, katılımcılara çeşitli eğitimler ve etkinlikler sunarak Yeşilay kamplarında görev alabilecek yetkinlik kazandırdı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesince, Kamp Lideri Yetiştirme Programı düzenlendi.

21-26 Mayıs'ta Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, THK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen programda katılımcılar, "Yeşilay gönüllüleri Yeşilay kamp modeli", "kamp organizasyonu ve planlama", "güvenlik ve acil durum" ile "iletişim ve kültürel çeşitlilik" eğitimlerine tabi tutuldu.

Katılımcıların tüm Yeşilay kamplarında görev alabilecek yetkinlik kazandığı programda ayrıca, kültür sanat, spor ve doğa faaliyetleri ile beceri geliştirici etkinlikler yapıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Üyesi de seçilen Eskişehir Şube Başkanı Ayse Fert Dökmeci, yaptığı açıklamada, programı tamamlayan gönüllülerin yıl boyu en az 2 kampta görev alarak deneyimli kamp liderleriyle çalışacağını belirtti.

Değerlendirmeler sonucu uygun görülen adayların "Yeşilay Kamp Lideri" ünvanını kazanacağını aktaran Dökmeci, " Kamp Lideri Yetiştirme Programı, gönüllülerin yetkinliklerini artırarak, topluma faydalı bireyler yetiştirme yolunda önemli bir adım oldu. Programın başarıyla tamamlanmasının ardından, yeni kamp liderlerimizle daha güçlü bir Yeşilay için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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