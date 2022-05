YES FOOD EXPO & FORUM'a İstanbul ev sahipliği yapacak

BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş) tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek ve 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler, birbirinden önemli içeriklerle göz dolduracak.

Sektöre milyonlarca dolarlık bir hareket katmayı hedefleyen ve BİFAŞ A.Ş tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek YES FOOD EXPO & FORUM'un Ataköy'de gerçekleştirilen basın lansmanı açılış konuşmasını yapan YES FOOD FORUM ve TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, dünya genelinde yaşanan gıda krizine dikkat çekti. 2007-2008'de yaşanan ve global bir ekonomik krize de sebep olan 'Gıda Krizi'nin 2017-2018 yılında tekrardan yaşanmaya başladığını ve pandemi ile doruğa çıktığını söyleyen Prof. Dr. Bayram, "Son Ukrayna-Rusya savaşı ile bu kriz bir nevi tüm dünyada bir kaosa doğru evrilmiştir. İklim değişikliği ile gıda krizi en yüksek noktaya ulaşılmıştır. 2030 yılına kadar da devam edeceğine inanılmakta. İşte YES FOOD FORUM, gıda krizinden kurtulmak için tüm dünyaya yön verecek" dedi.

"ULUSLARARASI BİR ÇIKIŞ YOLU HEDEFLİYORUZ"

Gıda konusunda yaşanan ve yaşanacak sorunlar kaygı verici olmasından dolayı uluslararası düzeyde bir inisayatif alarak bir çalışma grubu oluşturduklarının altını çizen Prof. Dr. Bayram, YES FOOD FORUM olarak "Gıdanın Davos"unu Türkiye'de yapmak için bir süredir çalıştıklarını vurguladı. Prof. Dr. Bayram, "Bu faaliyet YES FOOD FORUM ve YES FOOD EXPO'nun birleştirilmesi ile de dünyadaki gıda ve gıda araçlarıyla ilgili yapılan pek çok işin lideri olacak şekilde YES FOOD EXPO & FORUM (İstanbul) olarak kurgulanmıştır" diye konuştu.

Prof. Dr. Bayram açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Forum ile geleceğe yönelik aldığı sorumluluk ile gıdaya yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca; sürdürülebilir, güvenli, adil, çevre ve gezegen ile dost bir gıda sisteminin tüm dünyaya yansıması da diğer amaçlarımızı oluşturuyor. YES GIDA FORUM'da gıda sektörünün önde gelen temsilcileri ve akademisyenleri, sektörün karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını ele alacak, yeni üretim ve tüketim trendlerine mercek tutacak. Gıda sektörü ile yeni gıda sistemini yeniden şekillendirmek gerekiyor."

"8,5 TRİLYON DOLARLIK SEKTÖR İSTANBUL'DA BİRARAYA GELİYOR"

Uluslararası anlamda sektörde dünyanın en önemli organizasyonunu hayata geçirecek YES FOOD EXPO&FORUM'la ilgili bilgiler veren BİFAŞ A.Ş Yönetim kurulu Başkanı Ümit Vural'da yaptığı açıklamada, uluslararası değere sahip olan etkinliğin, dünya için gıda vizyonunu çizecek, sektöre milyonlarca dolarlık hareket kazandıracak önemli bir organizasyon olacağını söyledi.

Gıda endüstrisini tek çatı altında buluşturacak YES FOOD EXPO & FORUM'da, markaların en yeni uygulamalarını vitrine çıkartacağını da ifade eden Vural, firmaların en yenilikçi ürünlerini tanıtma imkanı bulacağını ve ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmak isteyen markaların, yeni iş bağlantıları ve ortaklıkları yakalama fırsatı yakalayacağını söyledi. Vural, "Gıda endüstrisinin yenilikçi kapasitesini artıracak olan fuar, sektöre milyonlarca dolarlık hareket kazandıracak. Gıda sektörü 8,5 trilyon dolarlık hacmiyle tüm dünyada stratejik anlamda önemli sektörlerin başında geliyor" diye konuştu.

"100 ÜLKE, BİNLERCE ZİYARETÇİ KATILACAK"

YES FOOD EXPO'nun, 25 yılı aşkın tecrübesiyle çeşitli sektörlerde uluslararası ihtisas fuarları düzenleyen BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, her yıl yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce ziyaretçi çeken İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Kasım-3 Aralık gerçekleştirileceğini söyleyen Vural, "YES Fuarı'nda, dünyanın 100'e yakın ülkesinden binlerce ziyaretçi ile buluşma ve firmalara erişme imkanı sağlanacak.

"DİJİTAL GIDA, İNOVATİF ÜRÜNLER VE BİOTEKNOLOJİK GIDALAR BÜYÜK İLGİ GÖRECEK"

Vural fuara ilişkin konuşmasının devamında, "Tarladan sofraya gıda tedarik zincirindeki tüm paydaşları buluşturacak olan YES EXPO&FORUM'da unlu mamullerden et ve süt ürünlerine, şekerlemelerden dondurulmuş gıdalara, fonksiyonel gıdalardan organik ürünlere, yenilikçi gıdalardan coğrafi işaretli ürünlere, askeri gıdalardan atıştırmalıklara, içeceklerden baharatlara, vegan ve vejeteryan gıdalardan bioteknolojik ürünlere kadar birçok grupta dijital gıdalar, inovatif ürünler sergilenecek" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN 'YES ÖDÜLLERİ' VERİLECEK

Vural, "Dört gün sürecek fuarda katılımcı firmalar workshoplar gerçekleştirerek. Ar-Ge çalışmalar sonucu geliştirdikleri sürdürülebilir, yenilikçi ve lezzetli ürünlerini ziyaretçilere tattıracak. STK, Start-up ve AR-GE kuruluşlarının çalışmaları değerlendirilerek geleceğe yeni ufuklar açan projeler teşvik edilecek. Dünyanın ve Türkiye'nin yiyecek ve içecek alanındaki en iddialı buluşması olmaya hazırlanan ve sektörün bütün paydaşlarını bir araya getirecek organizasyonda, sektörle ilgili en son trendler, yeni ürünler ve yeni iş ortaklıkları için zemin hazırlayacak" dedi.

TİM ( Türkiye İhracatçılar Birliği) Başkanı İsmail Gülle, YES EXPO & FORUM'un Türkiye açısından önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, "2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörleri ihracatımız da yüzde 22 artışla 29,7 milyar dolara ulaştık. İhracattaki güçlü performansımız bu yıl da üzerine koyarak devam ediyor. Nisan ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolar ihracat yaptık. Söz konusu dönem ihracatımızda tarım sektörlerimiz yüzde 12'lik payla 2,8 milyar dolar ihracata ulaştı. 2022'nin ilk dört ayında ihracatımız 83 milyar doları aştı. Bunun yüzde 13'üne karşılık gelen 11,1 milyar dolarlık kısmı tarım sektörlerimiz tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.

GIDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

GAİB (Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği) Başkanı Ahmet Fikret Kileci de yaptığı konuşmada, tüm dünyada yaşanan gıda krizine vurgu yaparak, 'Pandemi bize gösterdi ki gıda dünyanın en önemli gündemi Kaynaklarımızı doğru şekilde kullanmak ve hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Toplantıya ayrıca yurt dışından PepsiCO Food Safety and Global Process Authority ve IFTPS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullatif Tay, GPD Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boğuşluoğlu, Future Fodds ve LWT Food Science and Technology, Director of Food Science Program Yeni Zelanda Prof. Dr. Siew Young Quek, Anbar Univesty Dr. Saad Yousif Ibrahim online katılım gösterdi.

YES FOOD FORUM BİRBİRİNDEN İLGİNÇ BAŞLIKLAR İÇERİYOR

Uluslararası düzeyde uzmanları ve kuruluşları bir araya getirecek forumda gerek lokal ve gerekse küresel alanda yeni gıda sistemleri, sürdürebilirlik, yeşil enerji, gıda güvenliği, gıda politikaları ve ekonomisi, su güvenliği, iklim değişimi, karbon ayak izi, yeşil mutabakat, gıda stokları, güvenli gıda üretimleri, global gıda lojistiği ve yenilikçi gıdalar gibi konular masaya yatırılacak, özel gündemle oturumlar gerçekleştirilecek.

30 Kasım- 3 Aralık arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek YES FOOD FORUM'da, dijital gıda, gıda krizleri ve beklenen tehditler, dünya ve ülke gıda güvence durumları, gıda ekonomisi, dünya gıda stratejileri, dünya ve ülke gıda güvence durumları, pandemi-savaş-iklim-gıda ilişkileri, ülke gıda politikaları ve stratejileri, küresel gıda ticareti, gıda lojistiği, yeni gıdalar, yaşam tarzı ve gıda, iklim değişimi ile beklenen değişimler gibi önemli başlıklar yer alacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel