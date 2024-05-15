Üye Girişi
Haberler

Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yer altı mağarasına giren keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edildi.

Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu

Mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yer altı mağarasına girerek mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde Abdurrahman Ali'ye ait bir keçi otlatıldığı sırada yer altı mağarasına girdi. Mağaradan çıkarılamayan keçi için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından AFAD ekipleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yer altı mağarasına giren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda keçiyi kurtardı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman AFAD Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title