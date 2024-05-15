Yer altı mağarasında mahsur kalan keçi kurtarıldı

Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu

Mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yer altı mağarasına girerek mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde Abdurrahman Ali'ye ait bir keçi otlatıldığı sırada yer altı mağarasına girdi. Mağaradan çıkarılamayan keçi için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından AFAD ekipleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yer altı mağarasına giren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda keçiyi kurtardı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.