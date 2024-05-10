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Fatih'te bulunan Kariye Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

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Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk cuma namazı eda edildi.

Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk cuma namazı eda edildi.

Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Caminin içini dolduran cemaat, dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu.

Esenyurt'tan cuma namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmaya geldiğini belirterek, "İki camide de içeride namaz kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım. Bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar kilise olarak kullanıldı

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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