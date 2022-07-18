Yeni Zelanda'da Enflasyon Son 32 Yılın En Yüksek Seviyesinde WELLİNGTON, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar görülüyor, 18 Temmuz 2022. WELLİNGTON, 18 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar görülüyor, 18 Temmuz 2022. Yeni Zelanda'nın istatistik departmanı Stats NZ'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre, inşaat ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni Zelanda'da tüketici fiyat endeksi Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 arttı ve son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua) Xinhua / Güncel Yeni Zelanda alışveriş Güncel Haberler

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