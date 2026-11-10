Yeni Yol milletvekilleri, 400 milyar liralık gençlik bütçesini yetersiz buldu

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 2027 yılı bütçesi değerlendirilirken önceliğin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak olması gerektiğini belirterek "Gençlerimizi inancıyla, ahlakıyla, ilmiyle, çalışkanlığıyla ve idealleriyle ülkesine yön verecek olan gençlerimiz olarak görmeliyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2027 yılı için yaklaşık 400 milyar lira ayrıldığını, bunun 2026 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre nominal olarak yüzde 33 artış anlamına geldiğini ifade eden Karaman, bütçenin yüzde 80'inin, yani 319,8 milyar lirasının yükseköğretim programına ayrıldığını söyledi.

Yükseköğretim hizmetlerinin, öğrenci burslarının ve yurtların önemini vurgulayan Karaman, "Bunların hiçbirini küçümsemiyoruz ama bütçenin büyüklüğü kadar bu bütçenin gençlerin hayatında neyi değiştirdiği de önemlidir" diye konuştu.

Gençlerin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin eğitim ve istihdam arasındaki kopukluk olduğunu belirten Karaman, TÜİK'in 2025 gençlik verilerine göre 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 23,3 olduğunu kaydetti. Karaman, bunun yaklaşık 3 milyon gencin ne eğitim ne de çalışma hayatında yer alabildiğini gösterdiğini ifade etti.

2026 yılında geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 38,3'e ulaştığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Bir tarafta iş arayan ancak iş bulamayan gençlerimiz, diğer tarafta nitelikli eleman bulamadığını ifade eden işletmelerimiz var. Ankara Sanayi Odası üyelerinin yüzde 48'i en büyük sorunlarının nitelikli eleman bulamamak olduğunu söylüyor. Burada eğitim ve istihdam arasındaki köprünün güçlendirilmesi sorunu da vardır."

Gençlerin yurt dışına göçüne de dikkati çeken Karaman, üniversite mezunlarının yurt dışına göç oranının yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye yükseldiğini söyledi. Karaman, "Bir tarafta eğitim ve istihdam dışında kalan milyonlarca gencimiz, diğer tarafta yetişmiş insan kaynağımızın yurt dışına yönelmesi" dedi.

Gençlere yalnızca diploma vermenin yeterli olmadığını vurgulayan Karaman, "Onlara kendi topraklarında, adil bir ücretle, alın terinin karşılığını alarak yaşayabilecekleri bir üretim ekonomisi sunmak zorundayız. Çocuklarımızı doğduğu topraklarda doyuramazsak onlardan güçlü bir gelecek bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Karaman, gençlerin ahlaki değerlerini aşındıran, aile kurumunu hedef alan ve nesli kimliksizleştiren projelere karşı Bakanlık bütçesinde somut adımlar atılmadığını savunarak, ahlaki değerleri önceleyen gençlik derneklerinin doğrudan teşvik edilmesi ve gençlerin manevi değerler üzerinde yetişebileceği güvenli alanların devlet eliyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

ÇALIŞKAN: BAKANLIĞIN İSMİ SPOR BAKANLIĞI OLMALI

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da Bakanlığın isminin "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yerine "Spor Bakanlığı" olması gerektiğini savundu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın sunumunda spor alanındaki çalışmaların öne çıktığını belirten Çalışkan, gençlikle ilgili çalışmaların ise gençlik merkezlerinin sayısına ilişkin rakamların ötesine geçmediğini ifade etti.

Bakanlığın yurt hizmetlerini başarılı bulduğunu belirten Çalışkan, 1 milyonun üzerinde öğrencinin barındırılmasının önemli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. Çalışkan, "Eğer siz gençleri bir biyolojik varlık olarak görürseniz, sadece otel hizmeti verdiğinizi düşünürseniz başarılısınız. Zaten bu yurtların artmasının sebebi de STK'leri yok etmek için, normal gencimize hitap edecek kitleleri yok etmek üzere ne yazık ki oluşturulmuş bir durum" diye konuştu.

Bakan Bak'a seslenen Çalışkan, Bakanın görev süresinin son bütçesi olduğunu belirterek, "Eserlerinizle anılın, iyi şeylerle anılın. Şu anda geçmişlerin hepsini ortaya çıkardığımızda 'Şu kadar futbol müsabakası düzenlemiş olan, şu kadar yarışma yapmış olan bir Bakan' olarak anılmak mı yoksa 'Gerçekten gençliğe yönelik şu kalıcı hizmetleri yaptım' demek mi? Bence bunu düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Çalışkan, gençlerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmesinde "ev genci" kavramına da değinerek, "Döneminizde 'ev genci' diye bir tabir çıktı. Hayattan umudunu kesmiş, evlenmeye çalışmayan, dünyaya küsmüş bir nesille karşı karşıyayız. Keza bu dönem beyin göçünün ne anlama geldiğini insanlar öğrendi. Özellikle de ülkemizin en fazla ihtiyaç duyacağı bilişim ve iletişim alanındaki uzman gençlerin her geçen gün yurt dışına geçtiğini görüyoruz" dedi.

Vakıf ve derneklere yapılan yardımların açıklanmasını isteyen Çalışkan, "Burada vakıf ve derneklere yardım yapıldığından söz edildi. Keşke isimlerini de açıklasanız. Ne yazık ki iktidarı destekleyen az sayıda dernek, vakıf yardım alıyor. Oysa bütün STK'lerin hepsi de töhmet altında kalıyor. Bence bunu açıklamanız diğerleri üzerindeki töhmeti de ortadan kaldırır" diye konuştu.

Gençlere burs verilmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu, ancak asıl meselenin mezuniyet sonrası istihdam olduğunu belirten Çalışkan, üniversitelerin işsizliği erteleme aracına dönüştüğünü savundu. Çalışkan, "Üniversiteler işsizliği beş yıl daha ötelemenin ara formülü, üniversiteler işsiz genç yetiştirme fabrikası oldu ama gördüğüm kadarıyla planlarınız, projeleriniz içerisinde bunlar yok" dedi.

"BUGÜN GENCİMİZ MESLEK SAHİBİ OLAMIYOR"

Çalışkan, eğitim süresine ilişkin eleştirilerinde de 12 yıllık zorunlu eğitimin gençlerin meslek sahibi olmasını zorlaştırdığını öne sürerek, "Bugün gencimiz meslek sahibi olamıyor, sanatkar yetişmiyor. On iki yıl eğitimden sonra üniversiteyi bitiren bir genç 25 yaşında ve geldiğimiz noktada evlilik yaşı hayli ilerledi, evlenenler çocuk sahibi olmuyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler anketine göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ile 38 milyon arasında olacağının öngörüldüğünü belirten Çalışkan, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "379 bin kişi geçen yıl uyuşturucudan tutuklanmış. Bu gençler sizin iktidarınızın eseri. Bu ülkede tam 379 bin kişi uyuşturucudan tutuklanmış, bundan daha kötü bir rakam herhalde olamaz ama var" diye konuştu.

Sosyal medya ve kontrolsüz internet kullanımına da dikkati çeken Çalışkan, internet üzerinden organ satışı yapıldığını ve tetikçi arandığını ileri sürdü. Çalışkan, ahlaki erozyon ve sabah kuşağı programlarının da internet üzerinden yayıldığını belirterek, bu alanlarda müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin geleceğe ilişkin umudunu yurt dışında aradığını ifade eden Çalışkan, üniversite mezunlarına yönelik istihdam güvencesi sağlayacak projeler geliştirilmesini istedi. Çalışkan, "Sen mezun olduğun gün işe girebileceksin" güvencesinin verilmesi ve mezuniyet sonrasında belirli alanlarda teşvik sağlanması gerektiğini belirterek "Bugün bu hususlardan dolayı insanımız üniversite mezunu olduğu gün, belki de hayatında en mutlu olması gereken gün en bahtsız gün olarak kayıtlara geçiyor" dedi.