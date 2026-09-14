Haberler

YENİ Partili Yavuzyılmaz: "AKP'nin özelleştirme adı altındaki vatana ihanet planı derhal iptal edilmeli"

YENİ Partili Yavuzyılmaz: 'AKP'nin özelleştirme adı altındaki vatana ihanet planı derhal iptal edilmeli'
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol özelleştirmelerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki otoyol ağının yüzde 90'ının özel şirketlerin işletmesine geçeceğini ifade ederek, "AKP'nin özelleştirme adı altındaki bu vatana ihanet planı derhal iptal edilmelidir" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol özelleştirmelerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki otoyol ağının yüzde 90'ının özel şirketlerin işletmesine geçeceğini ifade ederek, "AKP'nin özelleştirme adı altındaki bu vatana ihanet planı derhal iptal edilmelidir" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP, vatandaşa otoyollarda yeni bir tuzak kuruyor. AKP'nin planladığı, 'köprü ve otoyol özelleştirmeleri' gerçekleşirse Türkiye'nin otoyol ağının yüzde 90'ı yandaş şirketlerin eline geçmiş olacak. Peki nasıl? Türkiye'deki toplam otoyol uzunluğu, bağlantı yolları dahil, 3 bin 796 kilometre.

Mevcut durumda devletin işlettiği otoyollar 2 bin 282 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği otoyollar 1514 kilometre. Özelleştirmeler gerçekleşirse devletin işleteceği otoyollar: 359 kilometre, özelleşen otoyollar ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işleteceği otoyollar 3 bin 437 kilometre.

Türkiye'nin toplam otoyol ağının işletmesi mevcut durumda yüzde 60 kamuda, yüzde 40 yandaş şirketlerde. Özelleştirmeler gerçekleşirse yüzde 10 kamuda, yüzde 90 yandaş şirketlerde olacak. Bunun adı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü imha edip, vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmaktır.

Yandaş şirketler kuracakları otoyol tekelleriyle, araç geçiş ücretlerine devasa zamlar yapacak, faturayı vatandaşa çıkaracak. Bu özelleştirmeyle KGM'nin bünyesindeki binlerce işçi ve memur zorunlu olarak kurum dışına itilecek, kurum göz göre göre çökertilecektir. AKP'nin özelleştirme adı altındaki bu vatana ihanet planı derhal iptal edilmelidir."

Kaynak: ANKA
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisinde sahada
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu

E-ticaret devi, ölümlü kaza sonrası operasyonlarını durdurdu