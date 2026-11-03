YENİ Partili Taşcıer, emekliye 100 lira faize 138 lira ayrılan bütçeyi eleştirdi

Haber: Batuhan Dükel

(TBMM) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, sosyal güvenliğe 2 trilyon 887 milyar lira, faiz ödemelerine ise 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığını belirterek, "Yani emekliye 100 lira, faize 138 lira" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından YENİ Parti grubu adına sırasıyla Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Aylin Yaman söz aldı.

Taşcıer, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Ekonomiyi büyüttünüz, emeği küçülttünüz. Vatandaşı çalışırken yoksul, emekli olunca daha da yoksul yaptınız. Bütçeyi büyüttünüz, işçinin lokmasını küçülttünüz. İşsizliği değil ama işsizin umudunu azaltmayı başardınız. Sizin ekonomi modelinizde artmayan tek şey vatandaşın refahı oldu" dedi.

"EMEKLİYE 100 LİRA, FAİZE 138 LİRA"

Taşcıer, "Peki kimin istikrarı bu? Ekonomi büyürken emekli yoksullaşıyorsa, mali dengeler düzelirken çalışanın alım gücü düşüyorsa sizin istikrar dediğiniz şeyden kim yararlanıyor" diye sordu. 2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan tutarın sosyal güvenliğe ayrılan kaynaktan 1 trilyon 88 milyar lira fazla olduğunu belirten Taşcıer, "Yani emekliye 100 lira, faize 138 lira" dedi.

Bütçedeki her 100 liradan sosyal güvenliğe ayrılan tutarın bu yıl 9 lira 87 kuruş olduğunu, 2027 için ise 10 lira 59 kuruş öngörüldüğünü söyleyen Taşcıer, "Yani bütçede sosyal güvenliğin payını 72 kuruş artırmışsınız" diye konuştu.

Emeklilere yaşlarına göre farklı refah payı verilmesinin değerlendirildiğine ilişkin basında yer alan haberleri de gündeme getiren Taşcıer, "Yıllarca yüksek prim ödeyen emekli ne olacak? Malulen erken emekli olan? Mesela 65 yaşındaki iki emeklinin primleri, çalışma süreleri, hakları birbirinden farklı. Bunları ne yapacaksınız?" diye sordu. Taşcıer, Işıkhan'a, "Sayın Bakan, emeklinin yaşını hesaplayacağınıza hakkını hesaplayın" sözleriyle seslendi.

"DAHA MAAŞ HESABA YATMADAN 9 BİN 700 LİRADAN FAZLA AÇIK VAR"

Net asgari ücretin 28 bin 75 lira, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ise 37 bin 801 lira olduğunu belirten Taşcıer, "Daha maaş hesaba yatmadan 9 bin 700 liradan fazla açık var. Size soruyorum, bu işçi ne yapacak? Ayın ilk 20 gününde yaşayıp son on gününde nefesini mi tutacak" dedi.

Taşcıer, 2023'ten bu yana vazgeçilen vergi gelirinin 15 trilyon liraya yaklaştığını, bunun 4 trilyon lirasının şirketlere sağlanan avantajlardan oluştuğunu söyledi. 2027 bütçesinde de yaklaşık 5 trilyon liralık vergi gelirinden vazgeçildiğini belirten Taşcıer, "Peki, bu kadar büyük vergi ayrıcalığının karşılığında emekçi ne kazandı? Kaç kişiye kalıcı ve güvenceli iş sağladınız? Kaç emekçiyi insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturdunuz? Kadınların istihdamında hangi yapısal sorunu çözdünüz" diye sordu.

"İŞ YOK AMA İŞSİZLİK DÜŞÜYOR"

Bakanlığın iş gücüne katılım ve istihdam hedeflerini tutturamadığını, gelecek yılın hedeflerini de aşağı çektiğini söyleyen Taşcıer, iş aramaktan vazgeçenlerin resmi işsiz sayısına dahil edilmediğine dikkati çekti. Taşcıer, "İş yok ama işsizlik düşüyor. Geçen yıl iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 2,4 milyondu. Bugün 2,5 milyonu geçti. 200 bin kişi daha iş bulma ümidini kaybederse ilk kez resmi işsiz sayısını sollayacak" dedi.

Kadınların istihdam oranının yüzde 32 olduğunu belirten Taşcıer, iş bulma umudunu kaybedenlerin yüzde 57'sini kadınların oluşturduğunu söyledi. Taşcıer, 2021'de 810 bin olan iş bulma umudunu kaybetmiş kadın sayısının bu yıl 1,5 milyona yaklaştığını ifade etti.

"ÖZEL SEKTÖRDE İŞÇİNİN SENDİKALI OLMASI NEREDEYSE İSTİSNAYA DÖNÜŞMÜŞ"

Fiili haftalık çalışma süresinin Türkiye'de 42,5 saat, Avrupa Birliği'nde ise ortalama 36 saat olduğunu aktaran Taşcıer, Türkiye'de bir işçinin yılda 338 saat daha fazla çalıştığını söyledi. Temmuz 2026 verilerine göre işçiler arasında sendikalaşma oranının kamuda yüzde 76, özel sektörde ise yüzde 6,5 olduğunu belirten Taşcıer, "Özel sektörde işçinin sendikalı olması neredeyse istisnaya dönüşmüş. İşveren karşısında örgütsüz kalan işçiden de ücret pazarlığı yapmasını bekliyorsunuz" diye konuştu.

"22 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Taşcıer, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) iş kazası kayıtlarına ilişkin şunları söyledi:

"SGK'nın 2025 kayıtlarına göre 766 bin iş kazası yaşandı. Bin 931 insan hayatını kaybetti. 22 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Bunların hiçbiri istatistik değil. İşçinin alın terinden söz edip canını koruyamıyorsanız, ortada büyük bir yönetim sorumluluğu vardır."

Taşcıer, 22 milyon çalışanın bulunduğu Türkiye'de yalnızca 916 meslek hastalığı tanısının kayda geçtiğini, meslek hastalığı nedeniyle ölüm sayısının ise sıfır olarak gösterildiğini belirtti. SGK kayıtlarında meslek hastalığı nedeniyle 11 bin ölüm geliri dosyası bulunduğunu söyleyen Taşcıer, "Hastalık yok değil, siz görmüyorsunuz" dedi.

"FAİZE CÖMERTLİK, EMEKLİYE KURUŞ, İŞÇİYE NASİHAT"

Taşcıer, 2023 seçimleri öncesinde küçük esnafın Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi, ev kadınlarının emeklilik primlerinin üçte birinin devletçe karşılanması ve birinci dereceye yükselen bütün memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi yönünde vaatlerde bulunulduğunu söyledi. Her aileden en az bir kişinin istihdama katılması, bakım emeğinin sosyal güvenceye kavuşturulması ve yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesinin de bu vaatler arasında olduğunu belirten Taşcıer, çalışan memurlara 2023'te verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmadığını ifade etti.

Taşcıer, konuşmasını, "Sayın Bakan, burada yalnızca yerine getirilmemiş vaatlerden söz etmiyoruz. Bunların hepsi emeğin milli gelirden aldığı payı azaltan, sermayenin bölüşümdeki gücünü artıran siyasi tercihlerin sonuçlarıdır. O nedenle bütçenizin özeti faize cömertlik, emekliye kuruş, işçiye nasihat, işsize istatistik, kadına vaat bütçesidir" sözleriyle tamamladı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELEDE 32 BİN ÇOCUĞA ULAŞMA HEDEFİNE "YETERSİZLİK" ELEŞTİRDİ

Taşcıer'in ardından söz alan Aylin Yaman, Sayıştay raporunda SGK'nın muhasebe sistemi ile alacakların takibinde kullanılan yazılımlar arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekildiğini söyledi. İşsizlik Sigortası Fonu'na da değinen Yaman, işsizlerin sınırlı bir bölümünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini belirtti.

Çocuk işçiliğinin çocuk yoksulluğuyla birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Yaman, 15-17 yaş grubunda yaklaşık 900 bin çocuğun çalıştığını söyledi. Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadelede 32 bin çocuğa ulaşma hedefini yetersiz bulan Yaman, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim durumuna ilişkin bir hedefe de yer verilmesini istedi.

Orta Vadeli Program'da gençler, kadınlar ve engelliler için öngörülen istihdam olanaklarının Bakanlığın performans göstergelerine yansımadığını belirten Yaman, "Zaten toplantı sayısı bir performans hedefi asla olamaz" dedi. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine de değinen Yaman, 2025'te 2 bin 105 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini, bunların 94'ünün çocuk olduğunu söyledi. Yaman, ölümlü iş kazaları için hedef olarak bir oran belirlenmesini eleştirdi.

ENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİ VE KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

Yaman, engellilerin emeklilik koşullarındaki değişikliklerin ardından daha önce aylık bağlanan kişilerin yeniden kontrole çağrıldığını, sağlık değerlendirmelerinde oranların düşürülmesinin mağduriyete yol açtığını söyledi. Bakım sigortasının da yıllardır plan ve programlarda yer aldığını belirten Yaman, bu konuda somut adım atılmasını istedi.

8 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigortalı olan ve emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeden yararlanamayanların talebini de dile getiren Yaman, bütçede yaş ve prim koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre kademelendirilmesine ilişkin bir düzenleme göremediklerini ifade etti.

"NEDEN 18 YAŞ SONRASINI CEZALANDIRIYORSUNUZ?"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile SGK'nin listelerini karşılaştırdığını belirten Yaman, 28 kanser ilacının geri ödeme kapsamında olmadığını söyledi. Yaman, bazı ilaçlarda ise geri ödemenin belirli kullanım alanlarıyla sınırlı kaldığını ifade etti.

Tip 1 diyabetin yaşam boyu sürdüğünü vurgulayan Yaman, sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin geri ödemesindeki yaş sınırını eleştirerek, "Neden 18 yaş sonrasını cezalandırıyorsunuz? Mutlaka yaşam boyu devam etmeli" dedi. İşitme cihazları ve akülü tekerlekli sandalyeler için yapılan ödemelerin piyasa fiyatlarının çok altında kaldığını belirten Yaman, "Yüzde kaçını ödüyorsunuz? Bunları alamayan insanların takibini yapıyor musunuz" diye sordu.

Kaynak: ANKA