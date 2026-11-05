YENİ Partili Başevirgen, ilk 9 ayda 93 bin 95 esnafın kepenk kapattığını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu ifade ederek, "Esnaf siftah yapamıyor, borcunu ödeyemiyor, kirasını karşılayamıyor. İktidar ekonomide başarı hikayeleri anlatırken, yılın ilk 9 ayında Türkiye'de 93 bin 95, ayda 10 bin 344, her gün 341, her saat 14 esnaf kepenk kapattı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk 9 ayında ortalama her 4 dakika 13 saniyede bir esnaf kepenk indirdi" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 2026 yılı Ocak- Eylül dönemi verilerini değerlendirdi. Yılın ilk dokuz ayında 93 bin 95 esnaf iş yerinin kapandığına dikkat çeken Başevirgen, kapanışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 arttığını belirtti.

Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle esnafın zor durumda kaldığını söyleyen Başevirgen, "İktidarın yanlış ekonomi politikaları, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve ağırlaşan işletme maliyetleri küçük esnafı ayakta kalma mücadelesine mahküm etti. Esnaf siftah yapamıyor, borcunu ödeyemiyor, kirasını karşılayamıyor. İktidar ekonomide başarı hikayeleri anlatırken, yılın ilk 9 ayında Türkiye'de 93 bin 95, ayda 10 bin 344, her gün 341, her saat 14 esnaf kepenk kapattı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk 9 ayında ortalama her 4 dakika 13 saniyede bir esnaf kepenk indirdi" ifadelerini kullandı.

Verilerin yalnızca birer istatistik olmadığını belirten Başevirgen, "Her kapanan dükkanın arkasında yılların emeği, geçim mücadelesi veren bir aile, ödenemeyen borçlar ve yarım kalan hayaller var. Bir zamanlar evine ekmek götüren esnaf, bugün kendi dükkanının masraflarını karşılayamaz hale geldi. İktidarın ekonomi politikalarının bedelini alın teriyle geçinen insanlar ödüyor" dedi.

"VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA ERİYOR"

İktidar temsilcilerinin enflasyon konusundaki açıklamalarını da eleştiren Başevirgen, "İktidar çıkıp enflasyon düşüyor diye övünüyor. Peki, esnafın kirası mı düştü? Elektrik faturası mı azaldı? Mazot mu ucuzladı? Vatandaşın alım gücü mü arttı? Esnafın giderleri her geçen gün büyürken, vatandaşın cebindeki para eriyor. Vatandaş alışveriş yapamıyor, esnaf satış yapamıyor. Bir tarafta geçinemeyen milyonlar, diğer tarafta müşterisiz kalan dükkanlar var. İktidarın ekonomi anlayışı hem vatandaşı hem esnafı aynı anda bitiriyor. Esnafın sermayesi eriyor, kazancı giderlerini karşılamıyor. İşletmesini ayakta tutmak için krediye yönelenler ise yüksek faizlerle karşılaşıyor. Bir yandan kira, elektrik, vergi ve sigorta primleri, diğer yandan kredi taksitleri. Esnafı borçla yaşamaya, sonunda da dükkanını kapatmaya mahküm iktidarın bu kara düzeni mutlaka değişmelidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA