YENİ Parti Milletvekili Özlale, Kontrolmatik'e aktarılan emeklilik parasını sordu

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kayyım atanan Kontrolmatik'e ilişkin, "Vatandaşın emeklilik birikimlerinin, bu devletin parasının batık Kontrolmatik'te ne işi var? Türkiye Hayat ve Emeklilik, vatandaşın emeklilik parasını bu şirkete borç verirken hangi risk analizini yaptınız? Vatandaşın kaybı ne kadar" sorularını sordu.

TMSF, Borsa İstanbul'da enerji depolama sistemleri, elektrik şebekeleri, otomasyon ve endüstriyel teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve 300 binden fazla küçük ortağı bulunan Kontrolmatik'e, kayyım atandı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vatandaşın emeklilik birikimlerinin, bu devletin parasının batık Kontrolmatik'te ne işi var? Bir tarafta Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türkiye Hayat ve Emeklilik, vatandaşın geleceğini güvence altına almak için prim yatırdığı, Türkiye'nin sektöründeki en büyük şirketi. Sahibi bu ülkenin vatandaşları, yani bizleriz. Diğer tarafta Kontrolmatik... Zamanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın tesis açılışını yaptığı, yatırım teşviki verdiği, daha sonra da yerli teknolojiye inananları dolandıran ve bugün TMSF tarafından kayyım atanan bir şirket.

Bakın ne olmuş: Kontrolmatik, Ekim 2025'te üç yıl vadeli, 20 milyon dolarlık tahvil çıkarmış. Bu tahviller Türkiye Hayat ve Emeklilik'in VES, HHY ve VET fonlarının portföylerine girmiş. Şirketin mayıs ayında başka borçlanma araçlarının ödemelerini yapamadığını açıklamasından sonra bile bu kıymetler haziran sonu Türkiye Hayat ve Emeklilik portföylerinde görünüyor.

Şimdi soruyoruz: Türkiye Hayat ve Emeklilik, vatandaşın emeklilik parasını bu şirkete borç verirken hangi risk analizini yaptınız? Ödeme sorunları başlayınca hangi önlemleri aldınız? Vatandaşın kaybı ne kadar? SPK, bu tahvil ihracına nasıl izin verdiniz? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teşvik verilen yatırımları ne zaman ve nasıl denetlediniz? Bu ülkenin kaynaklarını kullandırdığınız şirketler dolandırıcılık yaparken siz hiç mi fark etmediniz? Vatandaş, 'Emekliliğimde rahat ederim' diye dişinden tırnağından artırıyor. Siz o birikimi hırsızlara peşkeş çekiyorsunuz. Emeği geçenlere haram zıkkım olsun."

Kaynak: ANKA