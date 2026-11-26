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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, "Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Beşiktaş'ın ve taraftarlarımızın yanındayız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da, işgalci İsrail'e karşı Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışma gösteren Beşiktaş taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Polis müdahalesinde yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyorum. Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Beşiktaş'ın ve taraftarlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA