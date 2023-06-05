Yeni Kabine'nin ilk toplantısı yarın! Masada ekonomi ve terörle mücadele başlıkları var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Bakanların devir teslim törenleri bugün tamamlanacak ve yeni Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.
28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla yeni Kabine'de yer alan bakanları tek tek açıkladı.
Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.
Yeni Kabine ilk toplantısını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu