Yeni Delhi'de Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Düzenleniyor Güncel Haberler YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Delhi India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni Delhi'de Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Düzenleniyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.