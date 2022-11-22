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Yeni Delhi'de Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Düzenleniyor

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Yeni Delhi'de Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Düzenleniyor

YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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