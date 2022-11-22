Yeni Delhi'de Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı Düzenleniyor
Güncel Haberler
YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Uluslararası Ticaret Fuarı'nda müşterilere dekoratif kaseler gösteren bir satıcı, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel