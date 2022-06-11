Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlallerinde 2 asker hayatını kaybetti - Haberler

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkede yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün Hudeyde, Taiz, Dali, Hacce ve Marib kentlerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi 91 kez ihlal ettiği belirtildi.

İhlallerin, söz konusu bölgelerde orduya ait mevzilere sızma girişimleri, katyuşa füzeleri, topçu atışları, insansız hava araçları (İHA) ve keskin nişancılarla saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Söz konusu ihlallerde Yemen ordusundan 2 askerin yaşamını yitirdiği, 4 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, Husilerin çatışma cephelerine milis, askeri teçhizat ve cephane yığmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Konuyla alakalı Husiler tarafından açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.