YEDAŞ Çalışanları için Kapsamlı Eğitim Programları

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) çalışanları, gerçek saha koşullarındaki destekli eğitimle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde 2,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, çalışan gelişimini sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim programı gerçekleştiriyor.

Toybelen mevkisindeki YEDAŞ Eğitim Merkezi'nde yüksek gerilim hatları, direk ve trafolarda uygulamalı eğitimle farklı senaryoları deneyimleyerek mesleki yetkinliklerini artıran çalışanlar, bu sayede sahada karşılaşabilecekleri tüm durumlara karşı hazırlıklı ve donanımlı hale geliyor.

Teknik gelişim programlarından liderlik ve iletişim becerilerine, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından müşteri odaklı çalışmalara kadar geniş yelpazeyi kapsayan uygulamalı eğitimde çalışanlar ekip çalışmasını, koordinasyonu ve saha disiplinini deneyimliyor.

Yıl boyunca düzenlenen eğitimle mesleki becerilerini ve saha reflekslerini pekiştiren çalışanlar, her yıl yapılan teknik sınavlarla değerlendiriliyor ve gelişim alanları belirleniyor.

"Hazırlığı ancak sürekli eğitim ve uygulama ile sağlayabiliriz"

YEDAŞ Eğitim ve Gelişim Müdürü Murad Şeralioğlu, AA muhabirine, eğitimde yaptıkları çalışmaların sahadaki uygulamaları daha güvenli ve teknik olarak daha kaliteli hale getirdiğini söyledi.

Eğitimin hem operasyonel mükemmellik hem de çalışan güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Şeralioğlu, "Ana hedefimiz kesintisiz ve güvenli enerjiyi vatandaşımıza müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini de en üst düzeyde sağlayarak sunmak." dedi.

Kalifiye personel bulundurmaları gereken, 24 saat kriz hassasiyetiyle çalışan bir kurum olduklarına işaret eden Şeralioğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli ölçüp değerlendiriyor ve buna göre eğitim veriyoruz. Bu eğitimler yasal olarak zorunlu ama bizim tespit ettiğimiz eksik alanları da tamamlayıcı nitelikte. Yaptığımız eğitimler, sahada yapılan işlerin birebir simülasyonu diyebiliriz. Manevralar, topraklama çalışmaları, yüksekte güvenli çalışma, özellikle iş sağlığı güvenliği alanında detaylı ve uygulamaya dönük eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizle yalnızca bilgi düzeyini yükseltmeyi değil, aynı zamanda beceri düzeyini de geliştirmeye çalışıyoruz. Zorlu ve güç isteyen, tehlike seviyesi yüksek bir sektörde çalıştığımız için sürekli hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlığı da ancak sürekli eğitim ve uygulama ile sağlayabiliriz."

Şeralioğlu, çalışanların kendi işinin lideri olduğuna dikkati çekerek, yalnızca teknik değil, yönetsel yetkinlik, iletişim ve müşteri memnuniyeti alanlarında da eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

"Eğitimler sayesinde hem can güvenliğimizi sağlıyor hem de daha kaliteli hizmet sunuyoruz"

Eğitime katılan Özkan Çağdaş Ündür de YEDAŞ bünyesinde 13 yıldır hizmet verdiğini dile getirdi.

Eğitimlerde önceliğin can güvenliği olduğunun altını çizen Ündür, "Yüksekte çalışma, yer altı şebekesi ve yer altında çalışmaya yönelik eğitim alıyoruz. Eğitimlerde sabit kalma ve güvenli hareket etme üzerine yoğunlaşıyoruz. Her gün bilgi ve becerilerimizi geliştiriyoruz. Belirli aralıklarla hem uygulamalı hem periyodik sınavlarla değerlendiriliyoruz. Bu eğitimler sayesinde hem can güvenliğimizi sağlıyor hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.