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Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nda 168 TL'lik geçişin 780 TL'ye çıkacağını öne sürdü

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Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nda 168 TL'lik geçişin 780 TL'ye çıkacağını öne sürdü
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Edirne güzergahındaki KGM Avrupa Otoyolu özelleştirilirse 168 liralık geçiş ücretinin kademeli olarak 780 liraya çıkabileceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, bunun yüzde 360'a varan zam anlamına geldiğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul- Edirne güzergahındaki KGM Avrupa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde 168 lira olan geçiş ücretinin kademeli olarak 780 liraya kadar çıkabileceğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, bunun yüzde 360'a varan zam anlamına geleceğini savundu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Köprü ve otoyol özelleştirme planının, vatandaşa faturasını açıklamaya devam ediyoruz! Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 360. Peki nasıl? Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti:  Kilometre başına 0,80 TL.

Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,71 TL. Aradaki fark 3,60 kat. Sonuç: KGM Avrupa Otoyolunun özelleştirilmesi demek; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 780 TL'ye çıkması demek! Bu da yüzde 360'a kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"

Kaynak: ANKA
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