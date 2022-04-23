Yargıtay ve Danıştay başkanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, mesajında "Millet egemenliğine dayanan demokrasi ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışı ile vatanın içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen birlik ve beraberlikten aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdığını ve millete aydınlık bir gelecek hazırladığını belirtti.

Yüce meclisin açılışının çocuklara armağan olarak bayram ilan edilmesinin, gelecek nesillere olan inancın bir sembolü olduğunu vurgulayan Yiğit, mesajında şunları kaydetti:

"En kıymetli hazinemiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ortak sorumluluk ve hedefimiz olmalıdır. Bize düşen görev çocuklarımızı, vatanını ve milletini seven, okuyan, sorgulayan, düşünen ve ülkesi için çalışıp üreten bireyler olarak yetiştirmektir."