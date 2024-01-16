Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ile Görüştü
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ve yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.