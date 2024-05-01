Üye Girişi
Haberler

Yapay Zeka İşsizlik Endişesini Tetikliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, yapay zekanın insan hayatına etkilerini değerlendirerek, işsizlik endişesini tetiklediğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, yapay zekanın insan hayatına etkilerini değerlendirerek, işsizlik endişesini tetiklediğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, teknoloji konusunda özellikle insanların iyimser olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Teknoloji bütün sorunlarımıza çözüm bulacak'. Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka, birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla." görüşünü kaydetti.

Yapay zekanın iş modellerini de değiştirdiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir tarafta 100 tane iş kayboluyor, yerine 5 tane yeni iş geliyor. 95 kişi ne olacak? Nasıl uyum sağlayacağız? Daha az nitelik gerektiren sektörlerde çalışan binlerce işçi ne olacak? Mavi yakalıların gitgide sayıları azalıyor. Eksile eksile gidiyorlar. İkinci tehdit dalgası da beyaz yakalılar için olacak. Ofis işlerinin çoğunu, bankadaki, analiz işlerinin büyük bir çoğunluğunu yapay zeka yapacak, şu anda bile yapmaya başladılar."

Erdoğan, yapay zekanın otomatik olarak maillere cevap verdiğini de aktararak, "Bu da yavaş yavaş şunu gösteriyor, beyaz yakalıların da önemli bir kısmı gereksizleşmiş. Yarın, öbür gün büyük bir çoğunluğu, 'Biz ne yapacağız?' diye düşünecekler. Para nasıl kazanılacak, kim harcayacak? İşte gereksizlik buradan başlıyor. Üretemiyorsun, çalışıp para kazanamıyorsun, kazanamadığın için de tüketemiyorsun. O zaman ne oluyor? Sistem için gereksiz birisi oluyorsun. 'Gereksizler' aslında bunun nazikçesi. Aslında sınıf altı denilen bir kavram var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title