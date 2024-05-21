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Yapay Zeka, 2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde Kötüye Kullanılabilir

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı İstihbarat ve Analiz Bürosu, yapay zeka ile üretilen içeriklerin 2024 başkanlık seçimlerinde kötü niyetli olarak kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya, Çin ve İran'ın çevrim içi ortamda karmaşık kötü niyetli etki kampanyaları geliştirdiği belirtilerek, yapay zeka saldırılarının devlet kurumlarını, toplumsal bütünlüğü ve demokratik süreçlere olan güveni hedef alacağı ifade edildi.

NEW ABD İç Güvenlik Bakanlığı İstihbarat ve Analiz Bürosu tarafından hazırlanan bültende, yapay zeka ile üretilen içeriklerin yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri sürecinde kötü niyetli olarak kullanılabileceğine dair endişeler paylaşıldı.

Bakanlığın ülke çapında kolluk kuvvetlerine gönderdiği analiz bülteninde, üretken yapay zekanın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin güvenliğini tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bültende, "2024 seçim döngüsü ilerledikçe, üretken yapay zeka araçları, büyük olasılıkla hem yerli hem yabancı tehdit aktörlerine, hızlı gelişen olayları kötüleştirerek, seçim süreçlerini aksatarak veya seçim altyapısına saldırarak müdahale için daha fazla fırsat sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka yoluyla gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırıların faillerinin "Ulus-devlet düşmanları" olarak adlandırıldığı bültende, " Rusya, Çin ve İran, çevrim içi ortamda en karmaşık kötü niyetli etki kampanyalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu rakiplerin, ABD izleyicilerini etkilemek için kullandığı taktiklerin çoğu, muhtemelen 2024 seçimleri öncesinde kullanılacak." değerlendirmesi yapıldı.

Bültende, saldırıların, devlet kurumlarını, toplumsal bütünlüğü ve demokratik süreçlere olan güveni baltalamaya yönelik olacağı vurgulandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, geçen hafta Senato İstihbarat Komitesi duruşmasında, Kongre'yi, üretken yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarmış ve yapay zeka teknolojisinin "derin sahtelikler" üretebileceğini belirtmişti.

New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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