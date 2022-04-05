Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

BULDAN, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Uysal (87), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sarımahmutlu Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Ayşe Uysal'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, evin ahşap olması nedeniyle de kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Uysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ayşe Uysal'ın cenazesi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.