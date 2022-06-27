Xiaomi 12T hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Xiaomi 12 serisini genişletmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Ultra modelini tanıtmaya hazırlanan şirket, diğer yandan serinin uzantıları üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak 2021'de vitrine çıkan 11T modelinin halefi ortaya çıktı. Xiaomi 12T, çok yakında çıkış yapacak.

Xiaomi 12T ile ilgili ilk detaylar belli oldu

Şirket, şu sıralar Ultra modeliyle gündemdeyken, kısa süre önce Xiaomi 12T ilk kez ortaya çıktı. Cihaz, FCC veri tabanında göründü ve teknik özelliklerinden bazıları belli oldu.

Xiaomi 12T, NFC ile gelecek ve 5G destekli olacak. Ayrıca kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıkacak. İşlemci konusunda ise selefindeki gibi MediaTek bir yonga seti bekliyoruz. Aynı zamanda amiral gemisi olmayacağını ve daha çok orta segmente hitap edeceğini belirtelim.

Xiaomi 12 Ultra'nın ismi tanıtımına günler kala değişti!

Akıllı telefon, iki farklı konfigürasyonla satışa çıkacak. FCC veri tabanına göre bunlar; 8 GB RAM / 128 GB ve 8 GB RAM / 256 GB şeklinde olacak. Cihazla ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Tanıtım tarihi de henüz belli değil. Ancak kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkması gibi bazı önemli detaylar, bu yılın içerisinde tanıtılacağının en büyük göstergesi. Tabii selefinde olduğu gibi bir de Pro modelinin tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 11T özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç AMOLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200-Ultra

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 108 + 8 + 5 Megapiksel / 8K video desteği

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Pil: 5.000 mAh / 67W hızlı şarj

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