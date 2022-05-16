Xi, Vefat Eden Bae Devlet Başkanı Şeyh Halife İçin Taziyelerini İletti - Haberler

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan'ın vefatı üzerine BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'a bir taziye mesajı gönderdi. Xi, Çin hükümeti ile halkı adına ve kendi adına Şeyh Halife'nin vefatı üzerine derin taziyelerini iletti ve akrabalarının yanı sıra BAE halkının üzüntülerini paylaştığını bildirdi. Xi, Devlet Başkanı Şeyh Halife'nin BAE'de siyasal istikrarın korunması ve sosyoekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine kendisini adamış olduğunu ve BAE halkının derin saygı ve sevgisini kazandığını vurguladı.

Şeyh Halife'nin ayrıca BAE-Çin dostluğuna bağlı olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik aktif çaba gösterdiğini de dile getiren Xi, Şeyh Halife'nin vefatının sadece BAE halkı için büyük bir kayıp olmadığını, aynı zamanda Çin halkı için de iyi bir dostun kaybı anlamına geldiğini sözlerine ekledi. Çin hükümeti ve halkının Çin-BAE dostluğunu yaşatmaya devam edeceğini kaydeden Xi, her iki tarafın sergileyeceği ortak çabalarla Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığının, sürekli pekişerek gelişeceğine inandığı ifade etti.

Xinhua / Güncel