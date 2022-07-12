Xi, Taiwan Boğazı'nın İki Yakasındaki Gençleri Ulusal Yenilenme İçin Çaba Göstermeye Çağırdı - Haberler

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Xi, Taiwan Boğazı'nın İki Yakasındaki Gençleri Ulusal Yenilenme İçin Çaba Göstermeye Çağırdı

Xinhua - Güncel
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Xi, Taiwan Boğazı'nın İki Yakasındaki Gençleri Ulusal Yenilenme İçin Çaba Göstermeye Çağırdı

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlere ulusal yenilenmeye dair Çin Rüyası için ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlere ulusal yenilenmeye dair Çin Rüyası için ortak çaba gösterme çağrısında bulundu. Xi, bu sözleri Pazartesi'den Salı gününe kadar Fujian eyaletindeki Xiamen'de gerçekleştirilen Boğazlar Gençlik Forumu'na katılan, Taiwan'dan gelmiş gençlere cevaben yazdığı mektubunda dile getirdi. Mektubunda Xi, Taiwan'dan gelen gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ana karada kendilerine bir zemin bulmalarından, ana karadaki hızlı kalkınma ile değişikliklere şahit olmalarından ve tamamı aynı ailenin parçası olan, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki soydaşlar arasındaki samimi duyguları hissetmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mektupta, "Her zaman olduğu gibi, Taiwan Boğazı'ndaki gençlerin birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerine yönelik uygun koşullar yaratacağız ve Taiwanlı gençlerin ana karada okumaları, çalışmaları, iş kurmaları ve yaşamaları için daha fazla kolaylık sağlayacağız" ifadelerine yer verildi. Xi, Taiwan'dan gelen gençlerin deneyimlerini ve ana karayla ilgili hislerini Taiwan'dakilerle paylaşması ve böylece Taiwan'daki gençliğin ana karayı daha fazla öğrenmesini ve ulusal yenilenme için durmaksızın çabalamak adına ana kara gençliğiyle el ele vermesini umduğunu söyledi. Taiwan Boğazı'ndaki gençlik etkileşimine yönelik önemli bir platform olan Boğazlar Gençlik Forumu 2003 yılında kuruldu. Bu yılki foruma katılmaları için Taiwan'dan davet edilen 50 genç insan, Xi'ye bir mektup yazarak ulusal yenilenme ve vatanın yeniden birleşmesine katkıda bulunmaya yönelik sağlam kararlılıklarını beyan etmişti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping gençlik Güncel Haberler

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