Xi, Kuveyt'in Veliaht Prensiyle Görüştü

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile biraraya geldi.

Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Kuveyt'i desteklediğini kaydeden Xi, tek-Çin ilkesine bağlı kalması ve Hong Kong, Taiwan ve Xinjiang gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'i desteklemesinden dolayı Kuveyt'i takdir ettiğini söyledi.

Xi, Çin'in, Kuveyt'in güvenilir bir ortağı olmayı sürdürmeye ve Çin-Kuveyt ilişkileri için daha iyi bir gelecek oluşturmak üzere Kuveyt'le birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in 2035 Vizyonu'nu uygulama konusunda Kuveyt'e destek verdiğini ve iki ülke arasında kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini güçlendirmeye, Kuveyt'in önde gelen projelerinin inşasına aktif şekilde katılmaya, yeni enerji, 5G iletişim, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmaya ve kültürel alışveriş ve işbirliğini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin kilometre taşı niteliğinde gelişmeler olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in Çin-Arap ve Çin-KİK ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesini teşvik etmek üzere Kuveyt'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'in, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın üye devleti olmasından dolayı Kuveyt'i kutladığını dile getiren Xi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne destek veren Kuveyt'e takdirlerini iletti.

Xi, Çin'in Kuveyt'le bölgesel ve uluslararası ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirerek tüm ülkelerin ortak kalkınma ve güvenliğine katkıda bulunmaya hazır durduğunu ifade etti.

Çin'in büyük bir ülke olduğunu söyleyen Kuveyt Veliaht Prensi de Kuveyt ve Çin'in gelenekselleşmiş bir dostluğa sahip olduğunu ve iki ülkenin kardeşler kadar yakın olduğunu belirtti.

Çin'in küçük ya da büyük tüm ülkelerin eşitliği ilkesine bağlı olduğunu ve diğer ülkelerin içişlerine karışmadığını kaydeden prens, Çin'in ayrıca dünya halklarının refahına da bağlı olduğunu dile getirdi.

Prens, Çin tarafından geliştirilen bir dizi önemli inisiyatifin dünya için yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kuveyt'in her zaman Çin'in dostu olmaya devam edeceğini vurgulayan Kuveyt Veliaht Prensi, Kuveyt halkı adına, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilen Xi'yi kutladı.

Prens, Xi'nin bilge liderliği sayesinde Çin'in kalkınmaya devam edeceğine ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştirme görevini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Prens, Kuveyt tarafının tek Çin ilkesine riayet ettiğini ve çeşitli alanlarda karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirmek ve ikili stratejik ilişkiler için yeni kapılar açmak üzere Çin'le ortak çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.