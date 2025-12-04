Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşmede işbirliği alanlarını genişletme ve stratejik ortaklığı derinleştirme konularında anlaşma sağladı. İki lider, havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi geleneksel alanların yanı sıra yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi yeni alanlarda da işbirliği yapma kararı aldılar.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Xi görüşme sırasında, Çin ve Fransa'nın fırsatları değerlendirip işbirliği alanlarını genişletmesi gerektiğini söyledi.

Xi perşembe günkü görüşmede Çin ve Fransa'nın havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini sağlamlaştırması ve yeşil ekonomi, dijital ekonomi, biyofarmasötikler, yapay zeka ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin ve Avrupa Birliği'nin birbirinin ortağı olma konumlarını el üstünde tutması ve açık bir tutumla işbirliğini ilerletmesi gerektiğini de ifade etti.

Macron ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi. Macron, iki taraf arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Xi ve Macron, nükleer enerji, tarım, gıda, eğitim ve ekolojik çevre alanlarında çok sayıda işbirliği anlaşmasının imzalanmasına da nezaret etti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Xi, iki tarafın karşılıklı siyasi güveni güçlendirme, tatbiki işbirliğini genişletme, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırma ve küresel yönetişimin reformunu ve iyileştirilmesini ilerletme konularında mutabık kaldığını kaydetti.

Xi, iki tarafın kültür, eğitim, bilim ve teknoloji ve alt ulusal alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirme ve dev pandaların korunması konusunda yeni bir işbirliği turu başlatma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
