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SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Malezya ile işbirliği ivmesini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede, tarafların ortak geleceğe sahip üst düzey stratejik bir Çin-Malezya topluluğu inşası konusunda önemli bir uzlaşıya vardığı ve ikili ilişkilerde ikinci bir "50 Altın Yıl" başlattığı Nisan 2025'ten bu yana ilişkilerinin üst düzey gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, Çin ve Malezya'nın üst düzey stratejik iletişimi sürdürmesi ve kendi ulusal egemenliklerini, güvenliklerini ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda birbirine destek olması gerektiğini belirtti.

Xi, iki tarafın kilit projelerin yüksek kalitede geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlaması, tarım ürünleri ticaretini genişletip iyileştirmesi, turizm ve eğitim gibi alanlardaki işbirliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, küresel yönetişim reformunu ilerletmek, APEC gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Enver ise Taiwan meselesinin Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurgulayarak, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.

Enver, Çin ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, ikili işbirliği mekanizmalarının rolüne tam işlerlik kazandırmaya, kilit öneme sahip altyapı projelerinin sorunsuz işleyişini sağlamaya ve yapay zeka gibi yükselen alanlardaki işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Enver, medeniyetler arası etkileşim ve diyaloğu teşvik edeceklerini, uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini artıracaklarını ve ikili ilişkilerin düzeyini sürekli yükselteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua