WhatsApp'a dev yenilik: Binlerce dolarlık hizmet ücretsiz sunulacak - Haberler

WhatsApp, işletmeler için sunduğu fırsatlarını daha geniş kullanıcı tabanına yaymaya devam ediyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan duyuruyla birlikte WhatsApp Cloud API hizmeti duyuruldu. Peki WhatsApp Cloud API nedir, ne işe yarar?

WhatsApp Cloud API nedir, ne işe yarar?

Popüler mesajlaşma uygulaması 2018 yılında WhatsApp for Business uygulamasını duyurdu ve resmi olarak işletmelere açıldı. Ancak WhatsApp, yeni API ile tüm kullanıcılarına ücretsiz bulut barındırma hizmeti sunacak. Yeni Cloud API, dünyanın her yerindeki işletmenin WhatsApp'ta boy göstermesine fırsat tanıyacak.

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Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bulut hizmeti tamamen ücretsiz olacak. Yani işletmeler ve geliştiriciler, WhatsApp'taki varlığını herhangi bir para ödemeden genişletebilecek. Ayrıca Cloud API müşterilerinin sadece "dakikalar içinde" çalışmaya başlayabileceği ifade edildi.

Aslında tüm işletmeler için Cloud API sunmanın bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin, küçük veya büyük fark etmeksizin tüm işletmeler varlığını WhatsApp'a aktarabilir ve kullanıcılarına uygulama üzerinden ulaşabilir.

Bu durum ise kullanıcıların onlarca farklı işletmeden reklam mesajı almasına yol açabilir. Ancak WhatsApp kullanıcılarının, uygulama aracılığıyla hangi işletmelerin kendilerine ulaşabileceğini seçme hakkına sahip olduğunu belirtmek lazım.

"Herhangi bir işletme veya geliştirici, hizmetimize kolayca erişebilir, deneyimlerini özelleştirmek için doğrudan WhatsApp'ın üzerine kurabilir ve Meta tarafından barındırılan güvenli WhatsApp Cloud API kullanarak müşterilere yanıt verme sürelerini hızlandırabilir."

Meta, yeni API hizmeti sayesinde işletmelerin pahalı sunucu masraflarından korunabileceğini ve WhatsApp'ın yeni özelliklerine anında erişim sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca kullanıcılar ise uygulama üzerinden daha fazla işletmeyle iletişim kurma şansına sahip olacak.

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