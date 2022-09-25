WASHINGTON - Kuyruklu yıldızı andıran cismin SpaceX Falcon9 olduğu anlaşıldı Güncel Haberler SpaceX Falcon9'un gökyüzündeki ilerleyişi WASHINGTON - Akşam saatlerinde ABD'nin başkenti Washington semalarında çıplak gözle görülen ve kuyruklu yıldızı andıran cismin SpaceX Falcon9 olduğu anlaşıldı. SpaceX Falcon9'un gökyüzündeki ilerleyişi WASHINGTON - Akşam saatlerinde ABD'nin başkenti Washington semalarında çıplak gözle görülen ve kuyruklu yıldızı andıran cismin SpaceX Falcon9 olduğu anlaşıldı. Roket 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler

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