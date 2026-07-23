Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Vietnam Birlik ve İşbirliğini Güçlendirmeli
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Manila'da Vietnamlı mevkidaşı Le Hoai Trung ile görüştü. İki sosyalist ülkenin üst düzey etkileşimi artırması, yapay zeka, demiryolu ve tarım gibi alanlarda işbirliğini ilerletmesi gerektiğini vurguladı. Trung ise çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirtti.
MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Vietnam'ın kendi uzun vadeli kalkınma çıkarlarını esas alarak, birlik ve işbirliğini etkin şekilde güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi.
Wang, gelişmekte olan iki büyük sosyalist ülke olarak Çin ile Vietnam'ın, iki parti ve iki ülke liderlerinin vardığı ortak mutabakatları bilinçli şekilde hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.
Wang, iki tarafın üst düzey etkileşimi artırmaya, bağlantı imkanları ve yapay zeka gibi alanlarda tatbiki işbirliğini ilerletmeye ve bölgesel barış ile kalkınmaya yönelik elverişli ortamı ortaklaşa sürdürmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Trung ise her seviyede etkileşimi artırmak, demiryolu ve tarım gibi alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmek ve iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarlarını koruma amacıyla Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi.